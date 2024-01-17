Потеря РФ самолета А-50 над Азовом уже отражается на ситуации — Машовец

Уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения РФ над Азовским морем имеет и общие, и конкретные последствия. Часть из них уже очевидна, но «самое интересное — еще впереди», считает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Обозреватель посвятил уничтожению российского самолета А-50 большой разбор. По мнению Машовца, сбитие ВСУ такой уникальной цели будет иметь как конкретные результаты, так и последствия общего характера.

Самые очевидные — это просто сокращение количества и без того штучных самолетов и гибель уникальных специалистов. По оценкам Машовца, самолетов такого типа «в трудоспособном состоянии» у РФ не более пяти.

«Потеря КАЖДОГО самолета типа А-50У является для россиян достаточно чувствительной, — подчеркнул Машовец. — Уничтожение самолета ДРЛО – уникальный случай в современной военной истории, потому что это, пожалуй, одна из важнейших воздушных целей из возможных. По крайней мере, на уровне с так называемым ПКП «Судного Дня», или «Бортом №1″… По сути это одновременно и «дальнобойное средство выявления», и центр управления и координации действиями всеми типами средств поражения оперативно-стратегического уровня противника. Гибель экипажа и боевого расчета обслуживания РТК этого самолета (а при его поражении, они почти гарантированно погибают) — еще одна чувствительная потеря для противника. Их не так легко и быстро подготовить, как кажется на первый взгляд. Особенно в контексте «управления и координации действиями войск (сил)».

Однако помимо общего удара по боеспособности и престижу российской армии, сбив самолет А-50, ВСУ добились и совершенно конкретных результатов, которые уже сказываются на поле боя.

«Очевидно, наиболее важными целями для самолетов А-50У были самолеты Воздушных сил ВСУ. В первую очередь, способные нести КРВБ (крылатые ракеты воздушного базирования) типа «Штормов» и «Скальпов» + доработанные «Нептуны» и еще ряд других украинских средств воздушного поражения, о которых я официально не буду упоминать. Причем, чередование А-50\А-50У было организовано противником таким образом, чтобы зона гарантированного обнаружения воздушных целей (а такой можно считать воздушное пространство начиная с рубежей обнаружения целей типа КР) полностью «накрывала» территории, где действуют российские войска. По сути, противник стремился создать над своими войсками по всей Южной зоне сплошное и гарантированное радиолокационное поле. А теперь возьмите и отодвиньте все эти рубежи и зоны… МИНИМУМ на 200 км на восток… в воздушное пространство над Краснодарским краем рф, как это произошло сразу же после поражения А-50У над Азовским морем», — предложил Машовец.

Очевидными последствиями такого изменения обстановки станет исчезновение гарантированного радиолокационного поля над российскими войсками на Юге, а также радикальное ограничение рубежей, где противник может обнаружить украинские самолеты и крылатые ракеты.

«Не мне вам объяснять, как это повлияет на РЕАЛЬНЫЕ возможности не только наших Воздушных Сил, но и всех ВСУ… Думаю, вы самостоятельно, мои уважаемые читатели, способны сделать следующие выводы, в этом смысле… И последнее из последствий, достойных внимания… Очевидно, что россияне, конечно, могут нести «в эфирах» любую дичь о «френдли-файерах» со стороны своей ПВО и т.д. Этим они могут обманывать сами себя, свою «общественность» и любого другого… Но в случае с уничтожением А-50У им объективно придется смириться с «жОСТкой реальностью», что у Украины есть «какое-то такое хитрое оружие» (скажем так), которое способно поражать воздушные цели типа самолет ДРЛО на расстояниях до 150-160 км. И что из этого следует? Верно… отныне, в этой полосе (начиная считать с ЛБС) НИКАКОЙ российский самолет не может считать себя «в безопасности», даже при всех «благоприятных» условиях выполнения полета», — подчеркнул военный обозреватель.

Он отметил, что все перечисленное «уже отражается» на ситуации и дополнил: «самые интересные последствия… ЕЩЕ ВПЕРЕДИ».