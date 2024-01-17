Втрата РФ літака А-50 над Азовом вже відбивається на ситуації – Машовець

Знищення літака далекого радіолокаційного виявлення РФ над Азовським морем має і загальні, і конкретні наслідки. Частина з них уже очевидна, але “найцікавіше – ще попереду”, вважає військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

Оглядач присвятив знищенню російського літака А-50 великий розбір. На думку Машовця, збиття ЗСУ такої унікальної цілі матиме як конкретні результати, так і наслідки загального характеру.

Найбільш очевидні – це просто скорочення кількості й без того штучних літаків і загибель унікальних фахівців. За оцінками Машовця, літаків такого типу “у працездатному стані” у РФ не більше як п’ять.

“Втрата КОЖНОГО літака типу А-50У є для росіян досить чутливою, — підкреслив Машовець. — Знищення літака ДРЛВ – унікальний випадок у сучасній воєнній історії, бо це, мабуть, одна з найважливіших повітряних цілей, з можливих. Принаймні, на рівні із так званим ПКП “Судного Дня”, чи “Бортом №1″… По суті, це одночасно й “далекобійний засіб виявлення” й центр управління та координації діями усіма типами засобів ураження оперативно-стратегічного рівня противника… Загибель екіпажу та бойової обслуги РТК цього літака (а при його ураженні, вони майже гарантовано гинуть) – ще одна чутлива втрата для противника. Їх не так легко та швидко підготувати, як здається на перший погляд. Особливо, у контексті “управління та координації діями військ (сил)”.

Однак крім загального удару по боєздатності та престижу російської армії, збивши літак А-50, ЗСУ досягли й цілком конкретних результатів, які вже позначаються на полі бою.

“Очевидно, найбільш важливими цілями для літаків А-50У були літаки Повітряних Сил ЗСУ. У першу чергу, здатні нести КРПБ (крилаті ракети повітряного базування) типу “Штормів” та “Скальпів” + доопрацьовані “Нептуни” та ще ряд інших українських засобів повітряного ураження, про які я офіційно не буду згадувати. Причому, чергування А-50\А-50У було організовано противником таким чином, щоб зона гарантованого виявлення повітряних цілей (а такою можливо вважати повітряний простір починаючи з рубежів виявлення цілей типу КР) повністю “накривала” території, де діють російські війська. По суті, противник прагнув створити над своїми військами у всій Південній зоні суцільне та гарантоване радіолокаційне поле… А тепер, візьміть й відсуньте всі ці рубежі та зони… МІНІМУМ на 200 км на схід… у повітряний простір над Краснодарским краем ри-фи, як це сталося зразу ж після ураження А-50У над Азовським морем”, – запропонував Машовець.

Очевидними наслідками такої зміни ситуації стане зникнення гарантованого радіолокаційного поля над російськими військами на Півдні, а також радикальне обмеження рубежів, де противник може виявити українські літаки та крилаті ракети.

“Не мені вам пояснювати, як це вплине на РЕАЛЬНІ можливості не тільки наших Повітряних Сил… а й всіх ЗСУ. Думаю, ви самостійно, мої шановні читачі, здатні зробити наступні висновки, у цьому сенсі. Й останнє з наслідків, вартих уваги… Очевидно, що росіяни, звісно, можуть верзти “в етерах” будь-яку дичину про “френдлі-фаєри” з боку своєї ППО й т.ін. Цим вони можуть обманювати самі себе, свою “громадськість” та будь-кого іншого… Але у випадку зі знищенням А-50У їм об’єктивно доведеться змиритися із “жОСкой реальностью”, що в України є “якась така хитра зброя” (скажімо так), яка здатна вражати повітряні цілі типу літак ДРЛВ на відстанях до 150-160 км. І що з цього витікає? Вірно… відтепер, у цій смузі (починаючи рахувати з ЛБЗ) ЖОДНИЙ російський літак не може вважати себе “у безпеці”, навіть, при всіх “благоприятных условиях” виконання польоту”, – підкреслив військовий оглядач.

Він зазначив, що все перераховане “вже відбивається” на ситуації та доповнив: “найцікавіші наслідки… ЩЕ ПОПЕРЕДУ”.