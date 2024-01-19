Необычное зарядное устройство собрал житель приграничной Харьковщины (фото)
Фото: Заря-news
В один из приграничных населенных пунктов Золочевской громады, где сложная ситуация с электричеством, привезли необычное зарядное устройство. Его собрал местный житель.
Когда у людей появляется свет, оккупанты беснуются и начинают обстреливать населенные пункты, сообщает местное издание Заря-news.
«Наши селяне приспосабливаются к такому агрессивному соседству. Имеют повербанки, генераторы и вот еще одна штука появилась, которая поможет заряжать телефоны. Сегодня протестируем. Если все получится — отчитаемся», — пишет издание.
Фото: Заря-news
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зарядное устройство, золочів, изобретатель, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 11:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В один из приграничных населенных пунктов Золочевской громады, где сложная ситуация с электричеством, привезли необычное зарядное устройство. Его собрал местный житель.".