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Необычное зарядное устройство собрал житель приграничной Харьковщины (фото)

Общество 11:17   19.01.2024
Елена Нагорная
Необычное зарядное устройство собрал житель приграничной Харьковщины (фото) Фото: Заря-news

В один из приграничных населенных пунктов Золочевской громады, где сложная ситуация с электричеством, привезли необычное зарядное устройство. Его собрал местный житель.

Когда у людей появляется свет, оккупанты беснуются и начинают обстреливать населенные пункты, сообщает местное издание Заря-news.

«Наши селяне приспосабливаются к такому агрессивному соседству. Имеют повербанки, генераторы и вот еще одна штука появилась, которая поможет заряжать телефоны. Сегодня протестируем. Если все получится — отчитаемся», — пишет издание.


Фото: Заря-news

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 11:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В один из приграничных населенных пунктов Золочевской громады, где сложная ситуация с электричеством, привезли необычное зарядное устройство. Его собрал местный житель.".