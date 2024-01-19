Необычное зарядное устройство собрал житель приграничной Харьковщины (фото)

В один из приграничных населенных пунктов Золочевской громады, где сложная ситуация с электричеством, привезли необычное зарядное устройство. Его собрал местный житель.

Когда у людей появляется свет, оккупанты беснуются и начинают обстреливать населенные пункты, сообщает местное издание Заря-news.

«Наши селяне приспосабливаются к такому агрессивному соседству. Имеют повербанки, генераторы и вот еще одна штука появилась, которая поможет заряжать телефоны. Сегодня протестируем. Если все получится — отчитаемся», — пишет издание.



Фото: Заря-news