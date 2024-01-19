Незвичайний зарядний пристрій зібрав житель прикордонної Харківщини (фото)
В один із прикордонних населених пунктів Золочівської громади, де складна ситуація з електрикою, привезли незвичайний зарядний пристрій. Його зібрав місцевий мешканець.
Коли у людей з’являється світло, окупанти біснуються та починають обстрілювати населені пункти, повідомляє місцеве видання Зоря-news.
“Наші селяни пристосовуються до такого агресивного сусідства. Мають павербанки, генератори і от іще одна штука зʼявилася, котра допоможе заряджати телефони. Сьогодні протестуємо. Якщо все вийде – відзвітуємо“, – пише видання.
Фото: Зоря-news
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зарядное устройство, золочів, изобретатель, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 11:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В один із прикордонних населених пунктів Золочівської громади, де складна ситуація з електрикою, привезли незвичайний зарядний пристрій. Його зібрав місцевий мешканець.".