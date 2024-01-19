Незвичайний зарядний пристрій зібрав житель прикордонної Харківщини (фото)

В один із прикордонних населених пунктів Золочівської громади, де складна ситуація з електрикою, привезли незвичайний зарядний пристрій. Його зібрав місцевий мешканець.

Коли у людей з’являється світло, окупанти біснуються та починають обстрілювати населені пункти, повідомляє місцеве видання Зоря-news.

“Наші селяни пристосовуються до такого агресивного сусідства. Мають павербанки, генератори і от іще одна штука зʼявилася, котра допоможе заряджати телефони. Сьогодні протестуємо. Якщо все вийде – відзвітуємо“, – пише видання.



Фото: Зоря-news