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Незвичайний зарядний пристрій зібрав житель прикордонної Харківщини (фото)

Суспільство 11:17   19.01.2024
Олена Нагорна
Незвичайний зарядний пристрій зібрав житель прикордонної Харківщини (фото)

В один із прикордонних населених пунктів Золочівської громади, де складна ситуація з електрикою, привезли незвичайний зарядний пристрій. Його зібрав місцевий мешканець.

Коли у людей з’являється світло, окупанти біснуються та починають обстрілювати населені пункти, повідомляє місцеве видання Зоря-news.

Наші селяни пристосовуються до такого агресивного сусідства. Мають павербанки, генератори і от іще одна штука зʼявилася, котра допоможе заряджати телефони. Сьогодні протестуємо. Якщо все вийде – відзвітуємо“, – пише видання.


Фото: Зоря-news

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 11:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В один із прикордонних населених пунктів Золочівської громади, де складна ситуація з електрикою, привезли незвичайний зарядний пристрій. Його зібрав місцевий мешканець.".