Philip Morris в Украине уплатила за год более 30 миллиардов гривен налогов

Табачная компания Philip Morris остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

«Сумма, которую компания уплатила в прошлом году от продаж всех брендов Philip Morris в Украине, составляет более 30 млрд грн, что на 5 млрд грн больше, чем в 2022 году. Эта сумма существенно превышает показатель даже довоенного 2021 года. На фоне всеобщего падения табачной индустрии такие результаты являются большим достижением нашей команды», – сообщил финансовый директор компании Сергей Кальнооченко в интервью Forbes.ua.

По словам Кальнооченко, компания продолжает работать над возвращением довоенных позиций на рынке, поскольку в 2022 году ей пришлось приостановить работу фабрики на Харьковщине, начать импорт и контрактное производство на мощностях другого производителя в Украине.

Эти меры позволили компании пережить кризисный период в 2022 году. В прошлом году Philip Morris едва удалось выйти на показатели доходности, ведь фактически компания перестала зарабатывать из-за потери доли на рынке сигарет, ослабления национальной валюты и падения уровня экономики Украины в целом.

«Мы продолжаем возвращать нашу долю на рынке сигарет. За последний год нам удалось выйти на уровень 24%: с одной стороны, это лучше 14%, которые у нас были в мае 2022 года, когда мы оказались почти без продукта, а с другой – это все еще меньше, чем довоенный уровень, который составлял 28,5%», – добавил Кальнооченко.

Важнейшим проектом 2024 года для компании будет запуск новой фабрики во Львовской области, в которую компания инвестировала $30 млн. Первые производственные линии планируется запустить уже в конце первого – начале второго квартала этого года.