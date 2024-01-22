Philip Morris в Україні сплатила за рік понад 30 мільярдів гривень податків

Тютюнова компанія Philip Morris залишається одним з найбільших платників податків в Україні.

“Сума, яку компанія сплатила минулого року від продажів всіх брендів Philip Morris в Україні, складає понад 30 млрд грн, що на 5 млрд грн більше, ніж у 2022 році. Ця сума суттєво перевищує показник навіть довоєнного 2021 року. На фоні загального падіння тютюнової індустрії такі результати є великим досягненням нашої команди”, – повідомив фінансовий директор компанії Сергій Кальнооченко в інтерв’ю Forbes.ua.

За словами Кальнооченка, компанія наразі продовжує працювати над поверненням довоєнних позицій на ринку, оскільки у 2022 році їй довелося призупинити роботу фабрики на Харківщині, розпочати імпорт та контрактне виробництво на потужностях іншого виробника в Україні.

Ці заходи дали змогу компанії пережити кризовий період у 2022 році. Минулого року Philip Morris ледве вдалось вийти на показники прибутковості, адже фактично компанія перестала заробляти через втрату долі на ринку сигарет, послаблення національної валюти та падіння рівня економіки України загалом.

“Ми продовжуємо повертати нашу долю на ринку сигарет. За останній рік нам вдалося вийти на рівень 24%: з одного боку, це краще, ніж 14%, які у нас були в травні 2022 року, коли ми опинилися майже без продукту, а з іншого – це все ще менше, ніж довоєнний рівень, що складав 28,5%”, – додав Кальнооченко.

Найважливішим проєктом 2024 року для компанії буде запуск нової фабрики на Львівщині, в яку компанія інвестувала $30 млн. Перші виробничі лінії планується запустити вже наприкінці першого – початку другого кварталу цього року.