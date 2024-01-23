Били по базам ВПК. В РФ пояснили ракетные удары по жилым домам Харькова

Министерство обороны РФ после комбинированной ракетной атаки на жилые микрорайоны Харькова отчиталось, что успешно уничтожили объекты военно-промышленного комплекса.

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Учитывая, что враги ударили ракетами по жилым многоэтажкам и частным домам в Харькове, в РФ объектом ВПК теперь считают каждую украинскую квартиру. Вероятно, на эту мысль их натолкнуло метафорическое предложение властей собирать дроны для ВСУ на кухнях.