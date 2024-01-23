Били по базах ВПК. У РФ пояснили ракетні удари по житлових будинках Харкова

Міністерство оборони РФ після комбінованої ракетної атаки на житлові мікрорайони Харкова відзвітувало, що успішно знищили об’єкти військово-промислового комплексу.

«Сьогодні вранці Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та наземного базування по об’єктах військово-промислового комплексу України, що виробляють ракети та комплектуючі до них, боєприпаси, а також вибухові речовини. Мета удару досягнута. Усі призначені об’єкти вражені», – йдеться у заяві Міноборони РФ.

Враховуючи, що вороги вдарили ракетами по житлових багатоповерхівках і приватних будинках у Харкові, у РФ об’єктом ВПК тепер вважають кожну українську квартиру. Ймовірно, на цю думку їх наштовхнула метафорична пропозиція влади збирати дрони для ЗСУ на кухнях.