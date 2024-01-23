Били по базах ВПК. У РФ пояснили ракетні удари по житлових будинках Харкова
Міністерство оборони РФ після комбінованої ракетної атаки на житлові мікрорайони Харкова відзвітувало, що успішно знищили об’єкти військово-промислового комплексу.
«Сьогодні вранці Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та наземного базування по об’єктах військово-промислового комплексу України, що виробляють ракети та комплектуючі до них, боєприпаси, а також вибухові речовини. Мета удару досягнута. Усі призначені об’єкти вражені», – йдеться у заяві Міноборони РФ.
Враховуючи, що вороги вдарили ракетами по житлових багатоповерхівках і приватних будинках у Харкові, у РФ об’єктом ВПК тепер вважають кожну українську квартиру. Ймовірно, на цю думку їх наштовхнула метафорична пропозиція влади збирати дрони для ЗСУ на кухнях.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: атака, военно-промышленный комплекс, впк, жилий дім, минобороны рф, ракетний удар, рф, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 14:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство оборони РФ після комбінованої ракетної атаки на житлові мікрорайони Харкова відзвітувало, що успішно знищили об’єкти військово-промислового комплексу.".