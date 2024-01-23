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Били по базах ВПК. У РФ пояснили ракетні удари по житлових будинках Харкова

Суспільство 14:00   23.01.2024
Оксана Якушко
Били по базах ВПК. У РФ пояснили ракетні удари по житлових будинках Харкова

Міністерство оборони РФ після комбінованої ракетної атаки на житлові мікрорайони Харкова відзвітувало, що успішно знищили об’єкти військово-промислового комплексу.

«Сьогодні вранці Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та наземного базування по об’єктах військово-промислового комплексу України, що виробляють ракети та комплектуючі до них, боєприпаси, а також вибухові речовини. Мета удару досягнута. Усі призначені об’єкти вражені», – йдеться у заяві Міноборони РФ.

Враховуючи, що вороги вдарили ракетами по житлових багатоповерхівках і приватних будинках у Харкові, у РФ об’єктом ВПК тепер вважають кожну українську квартиру. Ймовірно, на цю думку їх наштовхнула метафорична пропозиція влади збирати дрони для ЗСУ на кухнях.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Били по базах ВПК. У РФ пояснили ракетні удари по житлових будинках Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 14:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство оборони РФ після комбінованої ракетної атаки на житлові мікрорайони Харкова відзвітувало, що успішно знищили об’єкти військово-промислового комплексу.".