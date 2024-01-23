Терехов сообщил о погибших в Харькове, на месте «прилета» тушат огонь
В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях российского ракетного удара по городу.
Терехов находится на месте «прилета» — у жилого дома, подъезд которого обрушили российские ракеты.
«В настоящее время работают сотрудники ГСЧС. К сожалению, мы имеем в настоящее время трех погибших (позже в своем телеграмме мэр Харькова уточнил: погибших все же двое, а раненых уже 38). Кроме этого, 28 раненых людей госпитализированы. Сейчас работаем над локализацией последствий разрушений, которые произвел российский агрессор», — сказал Игорь Терехов.
По его словам, оценить количество людей, которые могут находиться под завалами, пока невозможно.
«К сожалению, хочу сказать, что в настоящее время нет таких данных, потому что работают сотрудники ГСЧС. Был сильнейший удар, полностью уничтожен подъезд этого жилого дома. Поэтому ГСЧСники сейчас работают. Разбирают завалы, но эта работа осложняется тем, что мы пока не можем отключить газоснабжение. И вы видите, что есть пламя и очень сложно работать», — отметил Терехов.
По его словам, коммунальные службы уже устраняют последствия удара, из-за которого в Харькове частично пропало электро-, водо- и теплоснабжение. Для людей развернут пункты обогрева, а в перспективе — предложат им места в общежитиях.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что количество раненых в Харькове возросло уже до 35 человек. Среди них двое детей 10 и 12 лет. В тяжелом состоянии находятся пять человек.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 09:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях российского ракетного удара по городу".