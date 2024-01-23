Терехов повідомив про загиблих у Харкові, на місці “прильоту” гасять вогонь

В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки російського ракетного удару по місту.

Терехов знаходиться на місці “прильоту” – біля житлового будинку, під’їзд якого обвалили російські ракети.

“Зараз працюють робітники ДСНС. На жаль, ми маємо на теперішній час трьох загиблих (пізніше у своєму телеграмі мер Харкова уточнив: загиблих все ж таки двоє, а поранених уже 38). Зараз працюємо над локалізацією наслідків руйнувань, які накоїв російський агресор”, – сказав Ігор Терехов.

За його словами, оцінити кількість людей, які можуть перебувати під завалами, поки що неможливо.

“На жаль, хочу сказати, що на цей час немає таких даних, бо працюють робітники ДСНС. Був дуже сильний удар, повністю знищений під’їзд цього житлового будинку. Тому ДСНСники зараз працюють. Розбирають завали, але ця робота ускладнюється тим, що ми поки що не можемо відключити газопостачання. І ви бачите, що є полум’я й дуже складно працювати“, – зазначив Терехов.

За його словами, комунальні служби вже усувають наслідки удару, через який у Харкові частково зникло електро-, водо- та теплопостачання. Для людей розгорнуть пункти обігріву, а в перспективі – запропонують їм місця у гуртожитках.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що кількість поранених у Харкові зросла вже до 35 осіб. Серед них двоє дітей 10 та 12 років. У тяжкому стані перебувають п’ятеро людей.