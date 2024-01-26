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Туман на Харьковщине: синоптики предупредили об опасности, ситуация на дорогах

Общество 11:33   26.01.2024
Оксана Горун
Туман на Харьковщине: синоптики предупредили об опасности, ситуация на дорогах

В течение суток дорожники на Харьковщине работали в усиленном режиме, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры региона.

«В течение последних суток дорожники Харьковщины работали в усиленном режиме, преодолевая последствия циклона, который накануне рано утром вошел в область. Хотя и не очень интенсивные, но длительные осадки вместе с резким переходом температуры через 0 °С повлекли за собой налипание мокрого снега и гололедицу. Чтобы не допустить остановок и усложнения движения по дорогам государственного значения, подрядные организации Службы восстановления задействовали в общей сложности 106 единиц специальной техники», — сообщила пресс-служба дорожников.

Помимо гололеда в области еще и туман. Он снизил видимость до 200-500 метров.

«Днем с сохранением до конца суток 26 января по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — предупредили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Они объявили в регионе I уровень опасности — желтый.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 11:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток дорожники на Харьковщине работали в усиленном режиме, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры региона".