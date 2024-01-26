Туман на Харьковщине: синоптики предупредили об опасности, ситуация на дорогах
В течение суток дорожники на Харьковщине работали в усиленном режиме, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры региона.
«В течение последних суток дорожники Харьковщины работали в усиленном режиме, преодолевая последствия циклона, который накануне рано утром вошел в область. Хотя и не очень интенсивные, но длительные осадки вместе с резким переходом температуры через 0 °С повлекли за собой налипание мокрого снега и гололедицу. Чтобы не допустить остановок и усложнения движения по дорогам государственного значения, подрядные организации Службы восстановления задействовали в общей сложности 106 единиц специальной техники», — сообщила пресс-служба дорожников.
Помимо гололеда в области еще и туман. Он снизил видимость до 200-500 метров.
«Днем с сохранением до конца суток 26 января по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — предупредили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Читайте также: Пятеро, среди них двое детей, пострадали в ДТП в Харьковской области
Они объявили в регионе I уровень опасности — желтый.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, Служба восстановления и развития инфраструктуры, туман, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Туман на Харьковщине: синоптики предупредили об опасности, ситуация на дорогах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 11:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток дорожники на Харьковщине работали в усиленном режиме, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры региона".