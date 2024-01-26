Туман на Харківщині: синоптики попередили про небезпеку, ситуація на дорогах

Протягом доби шляховики на Харківщині працювали у посиленому режимі, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури регіону.

“Протягом останньої доби дорожники Харківщини працювали в посиленому режимі, долаючи наслідки циклону, що напередодні рано вранці зайшов в область. Хоча й не дуже інтенсивні, але тривалі опади разом із різким переходом температури через 0 °C спричинили налипання мокрого снігу та ожеледицю. Аби не допустити зупинок та ускладнення руху дорогами державного значення, підрядні організації Служби відновлення залучили загалом 106 одиниць спеціальної техніки”, – повідомила пресслужба шляховиків.

Крім ожеледиці, в області ще й туман. Він зменшив видимість до 200-500 метрів.

“Вдень зі збереженням до кінця доби 26 січня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними“, – попередили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Вони оголосили у регіоні I рівень небезпеки – жовтий.