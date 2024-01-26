В три раза увеличили стипендию спортсменам-международникам из Харькова
Фото: Департамент семьи, молодежи и спорта ХГС
До 6 тысяч гривен подняли стипендию для спортсменов-кандидатов от Харькова на участие в Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских, Европейских играх и Всемирных играх по неолимпийским видам спорта, сообщает мэрия.
Такое решение приняли 26 января на внеочередной сессии горсовета.
Теперь 58 харьковских спортсменов (43 олимпийца и 15 паралимпийцев) ежемесячно будут получать 6 тыс. грн (ранее размер стипендии составлял 2 тыс. грн и не менялся с 2011 года).
Это решение позволит обеспечить надлежащие условия харьковским спортсменам для подготовки и участия в международных соревнованиях, отметили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.
Читайте также: Харьковчанин Юрий Аникеев завоевал «золото» на чемпионате мира по шашкам-100
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: внеочередная сессия горсовета, Олимпийские игры 2024, спортсмен, стипендия, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В три раза увеличили стипендию спортсменам-международникам из Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 6 тысяч гривен подняли стипендию для спортсменов-кандидатов от Харькова на участие в Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских, Европейских играх и Всемирных играх по неолимпийским видам спорта, сообщает мэрия.".