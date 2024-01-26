В три раза увеличили стипендию спортсменам-международникам из Харькова

До 6 тысяч гривен подняли стипендию для спортсменов-кандидатов от Харькова на участие в Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских, Европейских играх и Всемирных играх по неолимпийским видам спорта, сообщает мэрия.

Такое решение приняли 26 января на внеочередной сессии горсовета.

Теперь 58 харьковских спортсменов (43 олимпийца и 15 паралимпийцев) ежемесячно будут получать 6 тыс. грн (ранее размер стипендии составлял 2 тыс. грн и не менялся с 2011 года).

Это решение позволит обеспечить надлежащие условия харьковским спортсменам для подготовки и участия в международных соревнованиях, отметили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.