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В три раза увеличили стипендию спортсменам-международникам из Харькова

Общество 17:29   26.01.2024
Оксана Якушко
В три раза увеличили стипендию спортсменам-международникам из Харькова Фото: Департамент семьи, молодежи и спорта ХГС

До 6 тысяч гривен подняли стипендию для спортсменов-кандидатов от Харькова на участие в Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских, Европейских играх и Всемирных играх по неолимпийским видам спорта, сообщает мэрия.

Такое решение приняли 26 января на внеочередной сессии горсовета.

Теперь 58 харьковских спортсменов (43 олимпийца и 15 паралимпийцев) ежемесячно будут получать 6 тыс. грн (ранее размер стипендии составлял 2 тыс. грн и не менялся с 2011 года).

Это решение позволит обеспечить надлежащие условия харьковским спортсменам для подготовки и участия в международных соревнованиях, отметили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 17:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 6 тысяч гривен подняли стипендию для спортсменов-кандидатов от Харькова на участие в Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских, Европейских играх и Всемирных играх по неолимпийским видам спорта, сообщает мэрия.".