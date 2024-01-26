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Утричі збільшили стипендію спортсменам-міжнародникам із Харкова

Суспільство 17:29   26.01.2024
Оксана Якушко
Утричі збільшили стипендію спортсменам-міжнародникам із Харкова Фото: Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту ХМР

До 6 тисяч гривень підняли стипендію для спортсменів-кандидатів від Харкова на участь в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх та Світових іграх з неолімпійських видів спорту, повідомляє мерія.

Таке рішення ухвалили 26 січня на позачерговій сесії міськради. 

Тепер 58 харківських спортсменів (43 олімпійці та 15 паралімпійців) щомісяця отримуватимуть 6 тис. грн (раніше розмір стипендії становив 2 тис. грн і не змінювався з 2011 року).

Це рішення дозволить забезпечити належні умови харківським спортсменам для підготовки та участі у міжнародних змаганнях, зазначили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 17:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 6 тисяч гривень підняли стипендію для спортсменів-кандидатів від Харкова на участь в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх та Світових іграх з неолімпійських видів спорту, повідомляє мерія.".