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Мобильное приложение АТБ: новые сервисы и приятные сюрпризы для покупателей

Общество 17:50   30.01.2024
Оксана Якушко
Мобильное приложение АТБ: новые сервисы и приятные сюрпризы для покупателей

Сегодня мало кто из украинцев может представить свою жизнь без смартфона, дающего доступ почти к любым сервисам: от государственных услуг и мобильных банкингов до удобных покупок самого необходимого в сети «АТБ». Многолетний лидер и драйвер отечественного ритейла активно участвует в диджитализации общества.

Компания «АТБ» сделала шаг навстречу цифровой трансформации для удобства клиента!
Мобильное приложение «АТБ» уже доступно для установки. Выполните всего несколько действий для загрузки – и удобный помощник в телефоне. Это не просто онлайн-магазин, а очень мощная экосистема «АТБ» – сервисы, которые обязательно пригодятся.

Приложение активировали менее двух месяцев назад, однако оно уже имеет около 200 тысяч загрузок. Сочетание удобства, качества и простоты использования характерно для всех сервисов мобильного приложения «АТБ».
Расскажем об этих преимуществах.

«СкануйКупуй» – совершайте простые покупки без очередей и задержки.
Сканер – всегда актуальный ценник в твоем магазине АТБ.
Мои чеки – отслеживайте покупки, контролируйте собственные расходы и храните электронные чеки в приложении АТБ.

«Карточка АТБ» – наш сервис и банковская карта, с которой вы всегда получите приятные дополнительные скидки на акционные товары в сети «АТБ».

Используйте сервис «Билеты», чтобы путешествовать без лишних забот. Авиа-, ж/д и автобусные билеты в Интернет уже доступны в приложении «АТБ» – присоединяйтесь к удобным услугам от партнера.
Сервис «Аптеки» помогает быть здоровым. Здесь легко и удобно заказать лекарства от аптек-партнеров.
Раздел «Платежи» добавляет удобства клиенту, потому что можно быстро пополнить банковскую карту «АТБ», а также использовать другие возможности.

Следите за обновлением мобильного приложения «АТБ», убедитесь в его удобстве и многофункциональности. Наши сервисы приятно удивят!

Читайте также: Экологический проект АТБ: утилизировано более 311 тонн использованных батареек

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 17:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня мало кто из украинцев может представить свою жизнь без смартфона, дающего доступ почти к любым сервисам: от государственных услуг и мобильных банкингов до удобных покупок самого необходимого в сети «АТБ». Многолетний лидер и драйвер отечественного ритейла активно участвует в диджитализации общества.".