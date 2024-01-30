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Мобільний застосунок “АТБ”: нові сервіси та приємні несподіванки для покупців

Суспільство 17:50   30.01.2024
Оксана Якушко
Мобільний застосунок “АТБ”: нові сервіси та приємні несподіванки для покупців

Сьогодні мало хто з українців може уявити своє життя без смартфона, який дає доступ майже до будь-яких сервісів: від державних послуг і мобільних банкінгів до зручних покупок найнеобхіднішого в мережі «АТБ». Багаторічний лідер і драйвер вітчизняного ритейлу активно бере участь у диджиталізації нашого суспільства.

Компанія «АТБ» здійснила крок назустріч цифровій трансформації задля зручності клієнта!

Мобільний застосунок «АТБ» уже є доступним для встановлення. Виконайте всього декілька дій для завантаження – і зручний помічник у вашому телефоні. Це не просто онлайн-магазин, а вельми потужна екосистема «АТБ» – сервіси, які обов’язково стануть у пригоді.

Застосунок активований менш як два місяці тому, однак уже має близько 200 тисяч завантажень. Поєднання зручності, якості та простоти використання характерне для всіх сервісів мобільного застосунку «АТБ».

Розповімо про ці переваги.

«СкануйКупуй» – здійснюйте прості покупки без черг і затримки.

«Сканер» – завжди актуальний цінник у твоєму магазині «АТБ».

«Мої чеки» – відстежуйте покупки, контролюйте власні витрати та зберігайте електронні чеки в застосунку «АТБ».

«Картка “АТБ”» – наш сервіс і банківська картка, з якою ви завжди отримаєте приємні додаткові знижки на акційні товари в мережі «АТБ».

Використовуйте сервіс «Квитки», аби подорожувати без зайвих турбот. Авіа-, залізничні й автобусні квитки онлайн уже доступні в застосунку «АТБ» – долучайтеся до зручних послуг від партнера.

Сервіс «Аптеки» допомагає бути здоровим. Тут просто та зручно замовити ліки від аптек-партнерів.

Розділ «Платежі» додає зручності клієнту, бо можна швидко поповнити банківську картку «АТБ», а також використати інші можливості.

Слідкуйте за оновленнями мобільного застосунку «АТБ», переконайтесь у його зручності та багатофункціональності. Наші сервіси приємно здивують!

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 17:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні мало хто з українців може уявити своє життя без смартфона, який дає доступ майже до будь-яких сервісів: від державних послуг і мобільних банкінгів до зручних покупок найнеобхіднішого в мережі «АТБ». Багаторічний лідер і драйвер вітчизняного ритейлу активно бере участь у диджиталізації нашого суспільства.".