Ушла из дома и не вернулась: ищут несовершеннолетнюю девочку с Салтовки

Жительница Салтовского района 2011 года рождения Екатерина Швец ушла из дома 29 января. Домой подросток не вернулась.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили приметы пропавшей: рост около 150 см, русые кудрявые короткие волосы, худощавого телосложения.

Была одета в черную куртку, черные брюки, имела при себе барсетку.

Девушка имеет недостатки развития, отметили правоохранители.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшей, просят сообщить по телефонам: (057)738-30-24, 063-530-52-00, 063-720-21-75, 066-913-98-08, 102.