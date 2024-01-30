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Ушла из дома и не вернулась: ищут несовершеннолетнюю девочку с Салтовки

Общество 14:17   30.01.2024
Виктория Яковенко
Ушла из дома и не вернулась: ищут несовершеннолетнюю девочку с Салтовки Фото: ГУНП в Харьковской области

Жительница Салтовского района 2011 года рождения Екатерина Швец ушла из дома 29 января. Домой подросток не вернулась.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили приметы пропавшей: рост около 150 см, русые кудрявые короткие волосы, худощавого телосложения.

Была одета в черную куртку, черные брюки, имела при себе барсетку.

Девушка имеет недостатки развития, отметили правоохранители.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшей, просят сообщить по телефонам: (057)738-30-24, 063-530-52-00, 063-720-21-75, 066-913-98-08, 102.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница Салтовского района 2011 года рождения Екатерина Швец ушла из дома 29 января. Домой подросток не вернулась.".