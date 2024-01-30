Пішла з дому і не повернулась: шукають неповнолітню дівчину з Салтівки

Фото: ГУНП в Харківській області

Жителька Салтівського району 2011 року народження Катерина Швець пішла з дому 29 січня. Додому підліток не повернулася.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили прикмети зниклої: зріст близько 150 см, русяве кудряве коротке волосся, худорлявої статури.

Була одягнена у чорну куртку, чорні штани, мала при собі барсетку.

Дівчина має вади розвитку, зазначили правоохоронці.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу, просять повідомити за телефонами: (057)738-30-24, 063-530-52-00, 063-720-21-75, 066-913-98-08, 102.