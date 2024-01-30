Пішла з дому і не повернулась: шукають неповнолітню дівчину з Салтівки
Фото: ГУНП в Харківській області
Жителька Салтівського району 2011 року народження Катерина Швець пішла з дому 29 січня. Додому підліток не повернулася.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили прикмети зниклої: зріст близько 150 см, русяве кудряве коротке волосся, худорлявої статури.
Була одягнена у чорну куртку, чорні штани, мала при собі барсетку.
Дівчина має вади розвитку, зазначили правоохоронці.
Усіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу, просять повідомити за телефонами: (057)738-30-24, 063-530-52-00, 063-720-21-75, 066-913-98-08, 102.
Читайте також: Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дім, девочка, ищут, подросток, поліція, район, салтовский, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пішла з дому і не повернулась: шукають неповнолітню дівчину з Салтівки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителька Салтівського району 2011 року народження Катерина Швець пішла з дому 29 січня. Додому підліток не повернулася.".