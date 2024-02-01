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Рубил лес для россиян. Работник лесхоза на Харьковщине сотрудничал с врагами

Происшествия 18:35   01.02.2024
Оксана Якушко
Рубил лес для россиян. Работник лесхоза на Харьковщине сотрудничал с врагами

В Купянске задержан работник лесхоза, который поставлял древесину врагам, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Во время оккупации Купянска мужчина добровольно сотрудничал с представителями РФ. Подозреваемый стал «мастером леса Купянского лесничества». Он вырубал украинский лес и снабжал древесиной русских военных. За работу на оккупантов он успел получить более 70 тысяч российских рублей.

После освобождения Купянска мужчина долгое время «маскировался», позиционировал себя как особу «вне политики», периодически жил у родственников. Но Харьковская областная прокуратура сообщила мужчине о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины) и задержала его 31 января 2024 в Купянске.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 18:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске задержан работник лесхоза, который поставлял древесину врагам, сообщила Харьковская областная прокуратура.".