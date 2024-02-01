Рубав ліс для росіян. Працівник лісгоспу на Харківщині співпрацював із ворогом

У Куп’янську затримали працівника лісгоспу, який постачав деревину ворогам, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Під час окупації Куп’янська чоловік добровільно співпрацював із представниками рф. Підозрюваний став «мастером леса Купянского лесничества». Чоловік вирубував український ліс і постачав деревину російським військовим. За роботу на окупантів він встиг отримати понад 70 тисяч російських рублів.

Після звільнення Купʼянська чоловік тривалий час «маскувався», позиціонував себе як особу «поза політикою», періодично мешкав у родичів. Але Харківська обласна прокуратура повідомила чоловіку про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України), затримавши його 31 січня 2024 року у Купʼянську.