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Чиж и Ко: выяснили, кто входил в банду, державшую в страхе район Харьковщины

Происшествия 11:29   02.02.2024
Оксана Горун
Чиж и Ко: выяснили, кто входил в банду, державшую в страхе район Харьковщины

Полиция и прокуратура Харьковщины идентифицировали участников банды, которая грабила, убивала и пытала жителей Волчанской громады во время ее оккупации россиянами.

Возглавлял «гоп-компанию» местный уголовный авторитет «Чиж» (Дмитрий Чигринов). А в целом в банде были четверо военнослужащих РФ и четверо предателей из Украины. По данным ГУНП в Харьковской области, они «пытали и мордовали гражданских на оккупированной территории», «отбирали у гражданских транспортные средства, бытовую технику, охотничье оружие, деньги и другое имущество». Ущерб, причиненный злоумышленниками, оценивают в более чем 10 миллионов гривен.

Историю создания группировки описала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Во время оккупации г. Волчанск местный житель — известный криминальный авторитет по прозвищу «Чиж» — решил грабить и обворовывать гражданское население. Для этого он привлек четырех российских военнослужащих и троих жителей Волчанска: 33-летнего жителя, 47-летнего ранее судимого мужчину и 37-летнюю женщину. Преступления они совершали в период с конца февраля 2022 года по май того же года», — проинформировали прокуроры.

Среди ограбленных этими деятелями — в том числе бывший мэр Харькова. Банда «обчистила» его дом в селе Бугаевка Волчанской громады.

«В имении на тот момент находились два охранника, поэтому злоумышленники потребовали все автомобили и имущество семьи, угрожая огнестрельным оружием. Они забрали два прогулочных судна, мотоцикл, два прицепа к нему и бытовую технику», — перечислили прокуроры.

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Все в той же Бугаевке грабители  мародерствовали и в дачном поселке.

«Они забрали из частных домовладений квадроцикл «Outlander», автомобиль «Land Rover Range Rover Autobiography», деньги в сумме 2500 долларов США, бытовую технику и т.д. Во время очередного грабежа одного из домов они приказали двум охранникам залезть в шкаф и не выходить оттуда два часа», — привели пример в Харьковской областной прокуратуре.

Помимо грабежей, бандиты причастны к убийствам и пыткам. Самого Чижа сейчас судят за убийство директора Волчанского лесхоза.  Также он, по данным следствия, доставил россиянам жертву для проведения пыток — мужчину, который 24 февраля 2022 года сорвал флаг РФ, поднятый на площади Волчанска. Подобных эпизодов в деятельности банды  и ее главаря — немало.

Пока что Чижа посадили на 15 лет за госизмену и продолжают судить по другим статьям.

«Семерым злоумышленникам сообщено о подозрении заочно. Решается вопрос об объявлении их в розыск», — отметили в прокуратуре.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 11:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция и прокуратура Харьковщины идентифицировали участников банды, которая грабила, убивала и пытала жителей Волчанской громады во время ее оккупации россиянами".