Чиж і Ко: з’ясували, хто входив у банду, що тримала в страху район Харківщини

Поліція та прокуратура Харківщини ідентифікували учасників банди, яка грабувала, вбивала та катувала мешканців Вовчанської громади під час її окупації росіянами.

Очолював “гоп-компанію” місцевий кримінальний авторитет “Чиж” (Дмитро Чигринов). А загалом у банді були четверо військовослужбовців РФ та четверо зрадників з України. За даними ГУНП у Харківській області, вони “катували та мордували цивільних на окупованій території”, “відбирали у цивільних транспортні засоби, побутову техніку, мисливську зброю, гроші та інше майно”. Збитки, спричинені зловмисниками, оцінюють у більш ніж 10 мільйонів гривень.

Історію створення угруповання описала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Під час окупації м. Вовчанськ місцевий житель — відомий кримінальний авторитет на прізвисько “Чиж” — вирішив грабувати та обкрадати цивільне населення. Для цього він залучив чотирьох російських військовослужбовців та трьох жителів м. Вовчанськ: 33-річного мешканця, 47-річного раніше судимого чоловіка та 37-річну жінку. Злочини вони вчиняли в період з кінця лютого 2022 року до травня того ж року”, — поінформували прокурори.

Серед пограбованих цими діячами – зокрема колишній мер Харкова. Банда “обчистила” його будинок у селі Бугаївка Вовчанської громади.

“У маєтку на той момент перебували два охоронці, тож зловмисники почали вимагати всі автівки та майно сім’ї, погрожуючи вогнепальною зброєю. Вони забрали два прогулянкових судна, мотоцикл, два причепи до нього та побутову техніку“, – перерахували прокурори.

Усе в тій же Бугаївці грабіжники мародерили й у дачному селищі.

“Вони забрали з приватних домоволодінь квадроцикл “Outlander”, автомобіль “Land Rover Range Rover Autobiography”, гроші в сумі 2500 доларів США, побутову техніку тощо. Під час чергового грабежу одного з будинків вони наказали двом охоронцям залізти в шафу та не виходити звідти дві години”, – навели приклад у Харківській обласній прокуратурі.

Крім пограбувань, бандити причетні до вбивств і тортур. Самого Чижа зараз судять за вбивство директора Вовчанського лісгоспу. Також він, за даними слідства, доставив росіянам жертву для тортур – чоловіка, який 24 лютого 2022 року зірвав прапор РФ, піднятий на площі Вовчанська. Подібних епізодів у діяльності банди та її ватажка – чимало.

Поки що Чижа посадили на 15 років за держзраду та продовжують судити за іншими статтями.

“Сімом зловмисникам повідомлено про підозру заочно. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук”, – зазначили в прокуратурі.