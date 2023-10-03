Розстріляли з автомата директора лісгоспу на Харківщині: судять “авторитета”

Довічне ув’язнення загрожує кримінальному “авторитету” на прізвисько “Чиж” (Дмитрію Чигринову), який співпрацював з окупантами. Його звинувачують в умисному вбивстві директора Вовчанського лісгоспу на Харківщині, скоєному за змовою групою осіб.

“8 квітня 2022 року, коли Вовчанська громада перебувала під окупацією, обвинувачений спільно зі своїм спільником влаштував засідку біля дороги неподалік с. Приліпка. Там вони чекали, коли буде проїжджати керівник лісгоспу на авто. Перед цим вони вивчили розпорядок дня та маршрут руху потерпілого з роботи додому. Нападники дочекалися автомобіля потерпілого і здійснили близько 15 пострілів з автомату АК-74. Директор лісгоспу помер на місці. Впевнившись у смерті потерпілого, зловмисники втекли з місця злочину“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Обвинувальний акт щодо 46-річного “Чижа” вже передали до Чугуївського міського суду. У прокуратурі зазначають, що йому загрожує довічне позбавлення волі.

Зазначимо, що “Чиж” виділяється навіть у вибраному середовищі колаборантів Харківщини. Кількість звинувачень, які йому висунули, постійно зростає. Нещодавно його засудили до 15 років в’язниці за держзраду. Також раніше правоохоронці повідомили про причетність Чигринова до тортур. Своєю кримінальною діяльністю “Чиж” славився ще до повномасштабного вторгнення РФ. Але з приходом окупантів особливо “розгорнувся”. При цьому російська пропаганда представляла кримінального авторитета “громадським діячем”. Він навіть мітив у мери окупованого Вовчанська.