Расстреляли из автомата директора лесхоза на Харьковщине: судят «авторитета»

Пожизненное заключение грозит криминальному «авторитету» по прозвищу «Чиж» (Дмитрию Чигринову), который сотрудничал с оккупантами. Его обвиняют в умышленном убийстве директора Волчанского лесхоза на Харьковщине, совершенном по сговору группой лиц.

«8 апреля 2022 года, когда Волчанская громада находилась под оккупацией, обвиняемый совместно со своим сообщником устроил засаду у дороги неподалеку от с. Прилипка. Там они ждали, когда будет проезжать руководитель лесхоза на автомобиле. Перед этим они изучили распорядок дня и маршрут движения пострадавшего с работы домой. Нападавшие дождались автомобиля потерпевшего и произвели около 15 выстрелов из автомата АК-74. Директор лесхоза скончался на месте. Убедившись в смерти потерпевшего, злоумышленники скрылись с места преступления», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Обвинительный акт в отношении 46-летнего «Чижа» уже передали в Чугуевский городской суд. В прокуратуре отмечают, что ему грозит пожизненное лишение свободы.

Отметим, что «Чиж» выделяется даже в избранной среде коллаборантов Харьковщины. Количество обвинений которые ему предъявили, постоянно растет. Не так давно его приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену. Также ранее правоохранители сообщили о причастности Чигринова к пыткам. Своей уголовной деятельностью «Чиж» славился еще до полномасштабного вторжения РФ. Но с приходом оккупантов особо «развернулся». При этом российская пропаганда представляла криминального авторитета «общественником». Он даже метил в мэры оккупированного Волчанска.