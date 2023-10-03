Расстреляли из автомата директора лесхоза на Харьковщине: судят «авторитета»
Пожизненное заключение грозит криминальному «авторитету» по прозвищу «Чиж» (Дмитрию Чигринову), который сотрудничал с оккупантами. Его обвиняют в умышленном убийстве директора Волчанского лесхоза на Харьковщине, совершенном по сговору группой лиц.
«8 апреля 2022 года, когда Волчанская громада находилась под оккупацией, обвиняемый совместно со своим сообщником устроил засаду у дороги неподалеку от с. Прилипка. Там они ждали, когда будет проезжать руководитель лесхоза на автомобиле. Перед этим они изучили распорядок дня и маршрут движения пострадавшего с работы домой. Нападавшие дождались автомобиля потерпевшего и произвели около 15 выстрелов из автомата АК-74. Директор лесхоза скончался на месте. Убедившись в смерти потерпевшего, злоумышленники скрылись с места преступления», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Обвинительный акт в отношении 46-летнего «Чижа» уже передали в Чугуевский городской суд. В прокуратуре отмечают, что ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Отметим, что «Чиж» выделяется даже в избранной среде коллаборантов Харьковщины. Количество обвинений которые ему предъявили, постоянно растет. Не так давно его приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену. Также ранее правоохранители сообщили о причастности Чигринова к пыткам. Своей уголовной деятельностью «Чиж» славился еще до полномасштабного вторжения РФ. Но с приходом оккупантов особо «развернулся». При этом российская пропаганда представляла криминального авторитета «общественником». Он даже метил в мэры оккупированного Волчанска.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 17:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожизненное заключение грозит криминальному «авторитету» по прозвищу «Чиж» (Дмитрию Чигринову), который сотрудничал с оккупантами. Его обвиняют в умышленном убийстве директора Волчанского лесхоза на Харьковщине, совершенном по сговору группой лиц".