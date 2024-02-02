«Демилитаризованная зона» в Украине: в США ответили на фантазии Путина
Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в четверг, 1 февраля, прокомментировал очередные заявления президента РФ Путина, которые касались создания некой «демилитаризованной зоны» в Украине.
«Мне трудно понять, как будет создана демилитаризованная зона между Россией и Украиной, когда российские войска сейчас находятся в Украине. Достаточно сложно создать демилитаризованную зону, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы, и президент Путин снова и снова ясно дает понять, что он не изменил своих целей завоевать и покорить Украину. Поэтому, я думаю, если Россия действительно хочет проявить интерес к демилитаризованной зоне, они могут начать с демилитаризации тех частей Украины, где находятся российские войска», — заявил Миллер.
Читайте также: Буданов: как долго будет наступать враг и достиг ли он успеха на Харьковщине
Напомним, в недавних заявлениях во время встречи со своими «доверенными лицами» в качестве «кандидата в президенты» на «выборах» российский президент упоминал Харьков, говоря о создании «демилитаризованной» зоны в Украине. Институт изучения войны оценил его высказывания как попытку активизировать дискуссию о «наступлении на Харьков» со стороны Белгородской области РФ.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: наступ, наступление, Путин, рф, сша;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Демилитаризованная зона» в Украине: в США ответили на фантазии Путина»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в четверг, 1 февраля, прокомментировал очередные заявления президента РФ Путина, которые касались создания некой «демилитаризованной зоны» в Украине".