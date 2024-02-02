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«Демилитаризованная зона» в Украине: в США ответили на фантазии Путина

Мир 08:44   02.02.2024
Оксана Горун
«Демилитаризованная зона» в Украине: в США ответили на фантазии Путина Фото: скриншот

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в четверг, 1 февраля, прокомментировал очередные заявления президента РФ Путина, которые касались создания некой «демилитаризованной зоны» в Украине.

«Мне трудно понять, как будет создана демилитаризованная зона между Россией и Украиной, когда российские войска сейчас находятся в Украине. Достаточно сложно создать демилитаризованную зону, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы, и президент Путин снова и снова ясно дает понять, что он не изменил своих целей завоевать и покорить Украину. Поэтому, я думаю, если Россия действительно хочет проявить интерес к демилитаризованной зоне, они могут начать с демилитаризации тех частей Украины, где находятся российские войска», — заявил Миллер.

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Напомним, в недавних заявлениях во время встречи со своими «доверенными лицами» в качестве «кандидата в президенты» на «выборах» российский президент упоминал Харьков, говоря о создании «демилитаризованной» зоны в Украине. Институт изучения войны оценил его высказывания как попытку активизировать дискуссию о «наступлении на Харьков» со стороны Белгородской области РФ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 08:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в четверг, 1 февраля, прокомментировал очередные заявления президента РФ Путина, которые касались создания некой «демилитаризованной зоны» в Украине".