“Демілітаризована зона” в Україні: у США відповіли на фантазії Путіна

Спікер Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу в четвер, 1 лютого, прокоментував чергові заяви президента РФ Путіна, які стосувалися створення “демілітаризованої зони” в Україні.

“Мені важко зрозуміти, як буде створено демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз перебувають в Україні. Досить складно створити демілітаризовану зону, коли російські війська продовжують діяти на українській стороні кордону, і президент Путін знову і знову ясно дає зрозуміти, що він не змінив своїх цілей завоювати та підкорити Україну. Тому, я думаю, якщо Росія дійсно хоче виявити інтерес до демілітаризованої зони, вони можуть почати з демілітаризації тих частин України, де знаходяться російські війська”, – заявив Міллер.

Нагадаємо, у нещодавніх заявах під час зустрічі зі своїми “довіреними особами” як “кандидат у президенти” на “виборах” російський президент згадував Харків, говорячи про створення “демілітаризованої” зони в Україні. Інститут вивчення війни оцінив його висловлювання як спробу активізувати дискусію про “наступ на Харків” з боку Бєлгородської області РФ.