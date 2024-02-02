“Демілітаризована зона” в Україні: у США відповіли на фантазії Путіна
Спікер Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу в четвер, 1 лютого, прокоментував чергові заяви президента РФ Путіна, які стосувалися створення “демілітаризованої зони” в Україні.
“Мені важко зрозуміти, як буде створено демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз перебувають в Україні. Досить складно створити демілітаризовану зону, коли російські війська продовжують діяти на українській стороні кордону, і президент Путін знову і знову ясно дає зрозуміти, що він не змінив своїх цілей завоювати та підкорити Україну. Тому, я думаю, якщо Росія дійсно хоче виявити інтерес до демілітаризованої зони, вони можуть почати з демілітаризації тих частин України, де знаходяться російські війська”, – заявив Міллер.
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Нагадаємо, у нещодавніх заявах під час зустрічі зі своїми “довіреними особами” як “кандидат у президенти” на “виборах” російський президент згадував Харків, говорячи про створення “демілітаризованої” зони в Україні. Інститут вивчення війни оцінив його висловлювання як спробу активізувати дискусію про “наступ на Харків” з боку Бєлгородської області РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу в четвер, 1 лютого, прокоментував чергові заяви президента РФ Путіна, які стосувалися створення “демілітаризованої зони” в Україні".