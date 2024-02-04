На Купянском направлении Харьковщины враг не штурмовал позиции ВСУ – Генштаб
На Купянском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Ивановки, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары возле населенных пунктов Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Колодезное Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Веселое, Гатище, Бударки Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, Генштаб ЗСУ, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 19:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Ивановки, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".