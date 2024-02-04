На Купянском направлении Харьковщины враг не штурмовал позиции ВСУ – Генштаб

На Купянском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Ивановки, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары возле населенных пунктов Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Колодезное Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Веселое, Гатище, Бударки Харьковской области.