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На Купянском направлении Харьковщины враг не штурмовал позиции ВСУ – Генштаб

Происшествия 19:37   04.02.2024
Оксана Якушко
На Купянском направлении Харьковщины враг не штурмовал позиции ВСУ – Генштаб

На Купянском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Ивановки, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары возле населенных пунктов Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Колодезное Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Веселое, Гатище, Бударки Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 19:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Ивановки, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".