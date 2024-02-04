На Куп’янському напрямку Харківщини ворог не штурмував позиції ЗСУ – Генштаб
На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Крохмального та Піщаного Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.
На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Колодязне Харківської області.
Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Веселе, Гатище, Бударки Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, Генштаб ЗСУ, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2024 в 19:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Крохмального та Піщаного Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".