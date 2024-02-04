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На Куп’янському напрямку Харківщини ворог не штурмував позиції ЗСУ – Генштаб

Події 19:37   04.02.2024
Оксана Якушко
На Куп’янському напрямку Харківщини ворог не штурмував позиції ЗСУ – Генштаб

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Крохмального та Піщаного Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Колодязне Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Веселе, Гатище, Бударки Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2024 в 19:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Крохмального та Піщаного Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".