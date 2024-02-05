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Мэр Купянска прокомментировал статью Forbes о планах РФ взять город до марта

Политика 21:43   05.02.2024
Елена Нагорная
Мэр Купянска прокомментировал статью Forbes о планах РФ взять город до марта

Больших успехов на Купянском направлении у врага нет, поэтому он продолжает терроризировать местное население обстрелами, рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, комментируя статью Forbes о якобы планах врага захватить Купянск до марта.

«Они постоянно пытаются расширить линию фронта и найти те слабые места в нашей обороне, которые могут продавить и пойти вперед. К сожалению для них, к счастью для нас, они этого не могут сделать. Есть определенные локальные успехи, но здесь, скорее всего, наши ребята и наше военное командование действуют по мере сохранения жизни и здоровья наших людей. И больших успехов они не имеют», — отметил Беседин в эфире каналу «Киев 24».

У оккупантов «ничего не получается на линии соприкосновения», поэтому они ежедневно бьют по гражданским объектам в громаде, говорит глава ГВА.

«Сутки прошли тяжело, как и прошедшие все дни. Враг применял арсенал имеющегося оружия. Это и артиллерия, и РСЗО, и управляемые авиабомбы, которые несут очень большое количество разрушений. И, как мы видим, в субботу враг нанес два удара этими управляемыми авиабомбами по фактически центру Купянска. Спасибо, что никто не пострадал из людей, но большое количество разрушений эти авиабомбы нанесли и критической инфраструктуре, и гражданской инфраструктуре. Повреждены учреждение образования, дошкольного образования и административное здание. Сейчас наши коммунальщики восстанавливают это, консервируют поврежденные окна, балконы и т.д.», — рассказал Беседин.

Напомним, издание «Forbes» сообщило, что РФ сконцентрировала 500 танков на Купянском направлении и планирует захватить Купянск до марта (к так называемым «выборам президента» в России). На этот материал отреагировал глава ХОВА Олег Синегубов. Также высказался военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 21:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больших успехов на Купянском направлении у врага нет, поэтому он продолжает терроризировать местное население обстрелами".