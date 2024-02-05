Live
  • Пн 05.02.2024
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.88

«Просто так» от Купянска они не откажутся — Машовец о намерениях РФ

Происшествия 11:17   05.02.2024
Константин Машовец
военный обозреватель
«Просто так» от Купянска они не откажутся — Машовец о намерениях РФ

Командование российской 1-й гвардейской танковой армии на этот раз проявляет особую настойчивость в деле «борьбы за почетное звание дома высокой культуры быта». После Харьковско-Сумской и Изюмской историй, которые существенно осквернили реноме этого танкового колхоза им. путина, они из штанов выпрыгивают, чтобы его исправить, поэтому, «просто так» от Купянска они не откажутся.

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
Популярно
Главные новости Харькова 5 февраля: сутки авиаударов, Синегубов о разрушениях
Главные новости Харькова 5 февраля: сутки авиаударов, Синегубов о разрушениях
05.02.2024, 12:22
Не только Залужный. Зеленский может заменить начальника Генштаба — УП
Не только Залужный. Зеленский может заменить начальника Генштаба — УП
05.02.2024, 10:57
Пограничники разбили экскаватор РФ на оккупированной Харьковщине (видео)
Пограничники разбили экскаватор РФ на оккупированной Харьковщине (видео)
05.02.2024, 11:36
Масштабные разрушения на Харьковщине: полиция показала последствия обстрелов
Масштабные разрушения на Харьковщине: полиция показала последствия обстрелов
05.02.2024, 10:42
Россияне планируют окружить ВСУ в районе Котляровки на Харьковщине — Машовец
Россияне планируют окружить ВСУ в районе Котляровки на Харьковщине — Машовец
05.02.2024, 08:11
Белых тигров вернули в харьковский экопарк: кого еще привезут весной (видео)
Белых тигров вернули в харьковский экопарк: кого еще привезут весной (видео)
05.02.2024, 12:46

Новости по теме:

11:10
После захвата Крахмального у руководства РФ «началось обильное слюноотделение»
09:57
Рождаемость в Харькове сократилась в три раза за время вторжения
09:16
РФ хочет Купянск до марта: военный обозреватель прокомментировал статью Forbes
08:11
Россияне планируют окружить ВСУ в районе Котляровки на Харьковщине — Машовец
07:24
Армия РФ массировано била по Харьковщине авиацией, штурмов не вела — Генштаб

Вы читали новость: ««Просто так» от Купянска они не откажутся — Машовец о намерениях РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 11:17;

  • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование российской 1-й гвардейской танковой армии на этот раз проявляет особую настойчивость в деле «борьбы за почетное звание дома высокой…".