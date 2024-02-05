«Просто так» от Купянска они не откажутся — Машовец о намерениях РФ
Командование российской 1-й гвардейской танковой армии на этот раз проявляет особую настойчивость в деле «борьбы за почетное звание дома высокой культуры быта». После Харьковско-Сумской и Изюмской историй, которые существенно осквернили реноме этого танкового колхоза им. путина, они из штанов выпрыгивают, чтобы его исправить, поэтому, «просто так» от Купянска они не откажутся.
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- Категории: Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: война, купянск, Машовець, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 11:17;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование российской 1-й гвардейской танковой армии на этот раз проявляет особую настойчивость в деле «борьбы за почетное звание дома высокой…".