Командование российской 1-й гвардейской танковой армии на этот раз проявляет особую настойчивость в деле «борьбы за почетное звание дома высокой культуры быта». После Харьковско-Сумской и Изюмской историй, которые существенно осквернили реноме этого танкового колхоза им. путина, они из штанов выпрыгивают, чтобы его исправить, поэтому, «просто так» от Купянска они не откажутся.