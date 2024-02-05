“Просто так” від Куп’янська вони не відмовляться – Машовець про наміри РФ

Командування російської 1-ї гвардійської танкової армії цього разу виявляє особливу наполегливість у справі “борьбы за почётное звание дома высокой культуры быта”. Після Харківсько-Сумської та Ізюмської історій, які суттєво спаплюжили реноме цього танкового колгоспу ім. путіна, вони зі штанів виплигують, щоб його виправити, тому, “просто так” від Куп’янська вони не відмовляться.