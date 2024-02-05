Мер Куп’янська прокоментував статтю Forbes про плани РФ взяти місто до березня
Великих успіхів на Куп’янському напрямку у ворога немає, тому він продовжує тероризувати місцеве населення обстрілами, розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, коментуючи статтю Forbes про нібито плани ворога захопити Куп’янськ до березня.
“Вони постійно намагаються розширити лінію фронту і знайти ті слабкі місця в нашій обороні, які можуть протиснути й піти вперед. На жаль для них, на щастя для нас, вони цього не можуть зробити. Є певні локальні успіхи, але тут, скоріш за все, наші хлопці та наше військове командування діють по мірі збереження життя та здоров’я наших людей. І великих успіхів вони не мають”, – зазначив Беседін в етері каналу “Київ 24”.
У окупантів “нічого не виходить на лінії зіткнення”, тож вони щодня б’ють по цивільних об’єктах у громаді, каже голова МВА.
“Доба минула важко, як і минулі всі дні. Ворог застосовував арсенал наявної зброї. Це й артилерія, і РСЗВ, і керовані авіабомби, які несуть дуже велику кількість руйнувань. І, як ми бачимо, в суботу ворог завдав два удари цими керованими авіабомбами по фактично центру Куп’янська. Дякую, що ніхто не постраждав з людей, але велику кількість руйнувань ці авіабомби завдали і критичній інфраструктурі, і цивільній інфраструктурі. Пошкоджені заклад освіти, дошкільної освіти й адміністративна будівля. Зараз наші комунальники відновлюють це, консервують пошкоджені вікна, балкони тощо”, – розповів Беседін.
Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що РФ сконцентрувала 500 танків на Куп’янському напрямку і планує захопити Куп’янськ до березня (до так званих «виборів президента» в Росії). На цей матеріал відреагував голова ХОВА Олег Синєгубов. Також висловився військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: Forbes, Беседин, куп'янск, купянское направление, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 21:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Великих успіхів на Куп’янському напрямку у ворога немає, тому він продовжує тероризувати місцеве населення обстрілами".