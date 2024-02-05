РФ хоче Куп’янськ до березня: військовий оглядач прокоментував статтю Forbes

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що “Forbes” правильно оцінив політичні мотиви, які керують армією РФ. При цьому в складі угруповання противника жодних радикальних змін не було.

Коваленко проаналізував дані видання “Forbes”, які створили чергову хвилю паніки на Харківщині. Видання повідомило, що РФ сконцентрувала 500 танків на Куп’янському напрямку та планує захопити Куп’янськ до березня (до так званих “виборів президента” у РФ). На цей матеріал уже відреагував голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Наступ на Куп’янськ у РОВ йде вже більше пів року, – нагадав Олександр Коваленко. – При цьому відносна чисельність ГВ “Запад” за цей період критично не змінювалася. Тобто РОВ наступають цим складом вже більше пів року, не нарощуючи показники сил і засобів, а перебуваючи в стані регулярної компенсації втрат. Наприклад, у середині грудня 2023 року у складі ГВ “Днепр” було близько 740 танків.Тобто, приріст невеликий і в рамках компенсації регулярних втрат, з урахуванням можливостей ВПК зі штатного комплектування підрозділів. Що цікаво, у середині 2023 року особового складу у “западных” було майже 63 тис. Іншими словами, шановне видання не тільки не дало більш-менш достовірної інформації про угруповання противника на плацдармі, але й спромоглося пропустити повз увагу той факт, що СОУ більше пів року стримують сили противника, що переважають, по Лимано-Куп’янській осі”.

При цьому Коваленко визнав, що ситуація на Куп’янському напрямку – “стабільно дуже важка” (втім, як і на інших ділянках лінії бойових зіткнень).

“Єдине, в чому виявилося абсолютно правим шановне видання, так це в тому, що всі дії на ЛБЗ зараз для РОВ обумовлені не тактичною чи стратегічною доцільністю, а політичними мотивами. Після захоплення села Крохмальне, у вищого російського керівництва й зовсім спрацював рефлекс, і почалося рясне слиновиділення. Вони вважали, що захоплення маленького, стертого з лиця землі села, на шостий місяць нескінченних штурмів, дозволить їм стрибнути вище за голову й ось, лівий берег Осколу вже маячить на горизонті”, – зазначив Коваленко.

Однак, щоб дістатися лівого берега Осколу, росіянам необхідно пройти ще близько 6 км по місцевості, що прострілюється, з непростим ландшафтом. Коваленко відзначив ті ж наміри ворога, про які написав його колега з “ІС” Костянтин Машовець: “рівняти фланги” в районі Котлярівки та Кислівки “зі спробою миттєвого прориву бравою важкоброньованою кіннотою”.

Оглядач вважає, що до таких дій противника Сили оборони готові.

“На сьогодні немає нічого такого, до чого б не були б готові СОУ на даній ділянці театру військових дій. Але проблема не стільки у кількості танків і божевільного м’яса у ворога, скільки в питанні пропорційної кількості боєкомплекту”, – підкреслив Коваленко.