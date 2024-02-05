РФ хочет Купянск до марта: военный обозреватель прокомментировал статью Forbes

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что «Forbes» правильно оценил политические мотивы, руководящие армией РФ. При этом в составе группировки противника никаких радикальных изменений не было.

Коваленко проанализировал данные издания «Forbes», которые создали очередную волну паники на Харьковщине. Издание сообщило, что РФ сконцентрировала 500 танков на Купянском направлении и планирует захватить Купянск до марта (к так называемым «выборам президента» в РФ). На этот материал уже отреагировал глава ХОВА Олег Синегубов.

«Наступление на Купянск у РОВ идет уже более полугода, — напомнил Александр Коваленко. — При этом относительная численность ГВ «Запад» за этот период критически не менялась. То есть, РОВ наступают этим составом уже более полугода, не наращивая показатели сил и средств, а находясь в состоянии регулярной компенсации потерь. Например, в середине декабря 2023 в составе ГВ «Днепр» было около 740 танков. То есть, прирост небольшой и в рамках компенсации регулярных потерь, с учетом возможностей ВПК по штатному комплектованию подразделений. Что интересно, в середине 2023 личного состава у «западных» было почти 63 тысячи. Иными словами, уважаемое издание не только не дало более-менее достоверной информации о группировке противника на плацдарме, но и удосужилось пропустить мимо внимание тот факт, что СОУ больше полугода сдерживают превосходящие силы противника по Лимано-Купянской оси».

При этом Коваленко признал, что ситуация на Купянском направлении — «стабильно очень тяжелая» (впрочем, как и на других участках линии боевых столкновений).

«Единственное, в чем оказалось абсолютно правым уважаемое издание, так это в том, что все действия по ЛБС сейчас для РОВ обусловлены не тактической или стратегической целесообразностью, а политическими мотивами. После же захвата села Крахмальное, у высшего российского руководства и вовсе сработал рефлекс, и началось обильное слюноотделение. Они посчитали, что захват маленького, стертого с лица земли села, на шестой месяц бесконечных штурмов, позволит им прыгнуть выше головы и вот, левый берег Оскола уже маячит на горизонте», — отметил Коваленко.

Однако, чтобы добраться до левого берега Оскола, россиянам необходимо пройти еще около 6 км по простреливаемой местности с непростым ландшафтом. Коваленко отметил те же намерения врага, о которых написал его коллега по «ИС» Константин Машовец: «ровнять фланги» в районе Котляровки и Кисловки «с попыткой мгновенного прорыва бравой тяжело-бронированной конницей».

Обозреватель считает, что к таким действиям противника Силы обороны готовы.

«На сегодня нет ничего такого, к чему бы не были бы готовы СОУ на данном участке театра военных действий. Но проблема не столько в количестве танков и безумного мяса у врага, сколько в вопросе пропорционального им количества боекомплекта», — подчеркнул Коваленко.