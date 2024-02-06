На Харьковщине отбили восемь атак армии РФ — Генштаб
Россияне возобновили атаки на «привычной» локации на Харьковщине — под Синьковкой. Об этом в утренней сводке 6 февраля сообщил Генштаб ВСУ.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены восемь атак возле Синьковки Харьковской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал Генштаб ВСУ.
Количество авиаударов при этом уменьшилось, если сравнивать с предыдущими сутками. Авиация врага била по Синьковке, Ивановке, Степовой Новоселовке и Берестовому.
В целом по Украине россияне нанесли семь ракетных и 35 авиаударов, совершили 90 обстрелов из РСЗО. Артиллерия била по 110 населенным пунктам. На фронте зафиксировали 126 боевых столкновений.
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«За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и трем складам боеприпасов противника», — дополнили в Генштабе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне возобновили атаки на «привычной» локации на Харьковщине — под Синьковкой. Об этом в утренней сводке 6 февраля сообщил Генштаб ВСУ".