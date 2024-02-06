На Харьковщине отбили восемь атак армии РФ — Генштаб

Россияне возобновили атаки на «привычной» локации на Харьковщине — под Синьковкой. Об этом в утренней сводке 6 февраля сообщил Генштаб ВСУ.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены восемь атак возле Синьковки Харьковской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Количество авиаударов при этом уменьшилось, если сравнивать с предыдущими сутками. Авиация врага била по Синьковке, Ивановке, Степовой Новоселовке и Берестовому.

В целом по Украине россияне нанесли семь ракетных и 35 авиаударов, совершили 90 обстрелов из РСЗО. Артиллерия била по 110 населенным пунктам. На фронте зафиксировали 126 боевых столкновений.

«За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и трем складам боеприпасов противника», — дополнили в Генштабе.