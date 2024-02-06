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На Харьковщине отбили восемь атак армии РФ — Генштаб

Происшествия 07:18   06.02.2024
Оксана Горун
На Харьковщине отбили восемь атак армии РФ — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Россияне возобновили атаки на «привычной» локации на Харьковщине — под Синьковкой. Об этом в утренней сводке 6 февраля сообщил Генштаб ВСУ.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены восемь атак возле Синьковки Харьковской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Количество авиаударов при этом уменьшилось, если сравнивать с предыдущими сутками. Авиация врага била по Синьковке, Ивановке, Степовой Новоселовке и Берестовому.

В целом по Украине россияне нанесли семь ракетных и 35 авиаударов, совершили 90 обстрелов из РСЗО. Артиллерия била по 110 населенным пунктам. На фронте зафиксировали 126 боевых столкновений.

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«За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и трем складам боеприпасов противника», — дополнили в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне возобновили атаки на «привычной» локации на Харьковщине — под Синьковкой. Об этом в утренней сводке 6 февраля сообщил Генштаб ВСУ".