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На Харківщині відбили вісім атак армії РФ – Генштаб

Події 07:18   06.02.2024
Оксана Горун
На Харківщині відбили вісім атак армії РФ – Генштаб

Росіяни відновили атаки на “звичній” локації на Харківщині – під Синьківкою. Про це в ранковому зведенні 6 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито вісім атак біля Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Кількість авіаударів при цьому зменшилася, якщо порівнювати з попередньою добою. Авіація ворога била по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці та Берестовому.

Загалом по Україні росіяни завдали семи ракетних та 35 авіаударів, здійснили 90 обстрілів з РСЗВ. Артилерія била по 110 населених пунктах. На фронті зафіксували 126 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління та трьох складах боєприпасів противника“, – доповнили в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 07:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни відновили атаки на “звичній” локації на Харківщині – під Синьківкою. Про це в ранковому зведенні 6 лютого повідомив Генштаб ЗСУ".