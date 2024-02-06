На Харківщині відбили вісім атак армії РФ – Генштаб

Росіяни відновили атаки на “звичній” локації на Харківщині – під Синьківкою. Про це в ранковому зведенні 6 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито вісім атак біля Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Кількість авіаударів при цьому зменшилася, якщо порівнювати з попередньою добою. Авіація ворога била по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці та Берестовому.

Загалом по Україні росіяни завдали семи ракетних та 35 авіаударів, здійснили 90 обстрілів з РСЗВ. Артилерія била по 110 населених пунктах. На фронті зафіксували 126 бойових зіткнень.

“Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління та трьох складах боєприпасів противника“, – доповнили в Генштабі.