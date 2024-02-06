На Харківщині відбили вісім атак армії РФ – Генштаб
Росіяни відновили атаки на “звичній” локації на Харківщині – під Синьківкою. Про це в ранковому зведенні 6 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито вісім атак біля Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ”, – поінформував Генштаб ЗСУ.
Кількість авіаударів при цьому зменшилася, якщо порівнювати з попередньою добою. Авіація ворога била по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці та Берестовому.
Загалом по Україні росіяни завдали семи ракетних та 35 авіаударів, здійснили 90 обстрілів з РСЗВ. Артилерія била по 110 населених пунктах. На фронті зафіксували 126 бойових зіткнень.
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“Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління та трьох складах боєприпасів противника“, – доповнили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 07:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни відновили атаки на “звичній” локації на Харківщині – під Синьківкою. Про це в ранковому зведенні 6 лютого повідомив Генштаб ЗСУ".