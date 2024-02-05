Головні новини Харкова 5 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:30
Армія РФ мордувала Харківщину авіаударами протягом доби
“Авіаційних ударів зазнали: Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Хатнє, Великий Бурлук, Камʼянка, Колодязне, Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане Харківської області“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Штурмів на Куп’янському напрямку не було.
07:06
Вночі тривогу в Харкові оголошували через авіацію ворога та загрозу балістики
Протягом ночі з 4 на 5 лютого повітряні тривоги в Харкові звучали двічі: з 23:52 до 01:07 та з 01:58 до 02:30. Першого разу Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації.
Близько другої години ночі тривогу оголошували через загрозу застосування ворогом балістичної зброї.
Вибухів у Харкові не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 07:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”".