Головні новини Харкова 5 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:30

Армія РФ мордувала Харківщину авіаударами протягом доби

“Авіаційних ударів зазнали: Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Хатнє, Великий Бурлук, Камʼянка, Колодязне, Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане Харківської області“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Штурмів на Куп’янському напрямку не було.

07:06

Вночі тривогу в Харкові оголошували через авіацію ворога та загрозу балістики

Протягом ночі з 4 на 5 лютого повітряні тривоги в Харкові звучали двічі: з 23:52 до 01:07 та з 01:58 до 02:30. Першого разу Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації.

Близько другої години ночі тривогу оголошували через загрозу застосування ворогом балістичної зброї.

Вибухів у Харкові не було.