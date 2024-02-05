Чому ворог не атакував на Куп’янському напрямку, пояснили військові

Відсутність атак з боку російських окупантів на Куп’янському напрямку, про що вранці відзвітував Генштаб ЗСУ, не означає припинення бойових дій. Ворог продовжує використовувати авіацію та дрони та здійснювати обстріли, розповів у нацмарафоні начальник пресслужби ОСУВ “Хортиця” Ілля Євлаш.

“Ворог придивляється до нас, до нашої оборони. Тож він може ненадовго призупинити саме штурмові дії, але це не означає, що він не використовує авіацію та артилерію, інші засоби ураження. Вони можуть використовувати АГС, свої безпілотні літальні апарати. Бойові дії тривають і досить інтенсивно. Ворог намагається заблокувати Куп’янськ, основною метою на цьому напрямку для нього залишається взяття населеного пункту Синьківка”, – зазначив Євлаш.

Він також розповів, що військові РФ завдали 9 авіаударів за допомогою штурмовиків Су-34, армійської авіації та гелікоптерів Ка-52. Крім цього, застосували 27 БпЛА та здійснили 627 обстрілів зі стрілецької зброї, артилерії, ВОГ та ПТРК.

Раніше Євлаш повідомляв, що минулої доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські воїни знищили та поранили 199 окупантів. Також уразили 45 одиниць ворожої техніки.