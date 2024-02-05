Почему враг не атаковал на Купянском направлении, объяснили военные

Отсутствие атак со стороны российских оккупантов на Купянском направлении, о чем утром отчитался Генштаб ВСУ, не означает прекращение боевых действий. Враг продолжает использовать авиацию и дроны и осуществлять обстрелы, рассказал в нацмарафоне начальник пресс-службы ОСГВ «Хортица» Илья Евлаш.

«Враг присматривается к нам, к нашей обороне. Поэтому он может ненадолго приостановить штурмовые действия, но это не значит, что он не использует авиацию и артиллерию, другие средства поражения. Конечно, они могут использовать АГС, свои беспилотные летательные аппараты. Боевые действия продолжаются и достаточно интенсивно. Враг пытается заблокировать Купянск и основной целью на этом направлении для него остается взятие населенного пункта Синьковка», — отметил Евлаш.

Он также рассказал, что военные РФ нанесли 9 авиаударов при помощи штурмовиков Су-34, армейской авиации и вертолетов Ка-52. Кроме этого, применили 27 БпЛА и осуществили 627 обстрелов из стрелкового оружия, артиллерии, ВОГ и ПТРК.

Ранее Евлаш сообщал, что за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские воины уничтожили и ранили 199 оккупантов. Также поразили 45 единиц вражеской техники.