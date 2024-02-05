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Почти 200 оккупантов уничтожили и ранили за сутки под Купянском и Лиманом

Общество 12:17   05.02.2024
Виктория Яковенко
Почти 200 оккупантов уничтожили и ранили за сутки под Купянском и Лиманом Фото: скриншот

За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские воины уничтожили и ранили 199 оккупантов. Также поразили 45 единиц вражеской техники.

«Среди которой – разные артиллерийские установки, «Стрела-10», одна установка «Гармонь», 8 авто и 28 БпЛА. Враг совершил 627 обстрелов по позициям наших защитников», — сказал в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он также сообщил, что по всем направлениям ОСУВ «Хортица» не наблюдают подготовки оккупантов к серьезным наступательным действиям.

«Однако да, он (враг — ред.) на некоторых участках фронта перекидывает свои подразделения, снимает их с других, менее приоритетных участков, продолжает готовить свои резервы для будущего участия в боевых действиях. В связи с большими потерями врага, если раньше они тратили по 3-4 месяца на подготовку своих пехотинцев, то сейчас это время сократилось вдвое», – отметил Евлаш.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 12:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские воины уничтожили и ранили 199 оккупантов. Также поразили 45 единиц вражеской техники.".