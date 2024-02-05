Почти 200 оккупантов уничтожили и ранили за сутки под Купянском и Лиманом
За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские воины уничтожили и ранили 199 оккупантов. Также поразили 45 единиц вражеской техники.
«Среди которой – разные артиллерийские установки, «Стрела-10», одна установка «Гармонь», 8 авто и 28 БпЛА. Враг совершил 627 обстрелов по позициям наших защитников», — сказал в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
Он также сообщил, что по всем направлениям ОСУВ «Хортица» не наблюдают подготовки оккупантов к серьезным наступательным действиям.
«Однако да, он (враг — ред.) на некоторых участках фронта перекидывает свои подразделения, снимает их с других, менее приоритетных участков, продолжает готовить свои резервы для будущего участия в боевых действиях. В связи с большими потерями врага, если раньше они тратили по 3-4 месяца на подготовку своих пехотинцев, то сейчас это время сократилось вдвое», – отметил Евлаш.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, евлаш, знищили, купянск, Лиман, направление, оккупанты, окупанти, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские воины уничтожили и ранили 199 оккупантов. Также поразили 45 единиц вражеской техники.".