Майже 200 окупантів знищили й поранили за добу під Куп’янськом і Лиманом – ЗСУ
За минулу добу на Куп’янсько-Лиманскому напрямку українські воїни знищили і поранили 199 окупантів. Також вразили 45 одиниць ворожої техніки.
«Серед якої – різні артилерійські установки, «Стріла-10», одна установка «Гармонь», 8 авто та 28 БпЛА. Ворог здійснив 627 обстрілів по позиціях наших захисників», – сказав в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Він також повідомив, що наразі по всіх напрямках ОСУВ «Хортиця» не спостерігають підготовки окупантів до серйозних наступальних дій.
«Проте так, він (ворог – ред.) на деяких ділянках фронту перекидає свої підрозділи, знімає їх з інших, менш пріоритетних ділянок, продовжує готувати свої резерви для майбутньої участі в бойових діях. У зв’язку з великими втратами ворога, якщо раніше вони витрачали по 3-4 місяці на підготовку своїх піхотинців, то зараз цей час скоротився вдвічі», – зазначив Євлаш.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евлаш, знищили, ЗСУ, куп'янск, Лиман, направлення, окупанти;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу на Куп’янсько-Лиманскому напрямку українські воїни знищили і поранили 199 окупантів. Також вразили 45 одиниць ворожої техніки.".