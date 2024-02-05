Главные новости Харькова 5 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

07:30

Армия РФ терзала Харьковщину авиаударами в течение суток

«Авиационные удары получили: Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Хатнее, Великий Бурлук, Каменка, Колодязное, Синьковка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

При этом штурмов на Купянском направлении не было.

07:06

Ночью тревогу в Харькове объявляли из-за авиации врага и угрозы баллистики

В течение ночи с 4 на 5 февраля воздушные тревоги в Харькове звучали дважды: с 23:52 по 01:07 и с 01:58 по 02:30. Первый раз Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации.

Около двух часов ночи тревогу объявляли из-за угрозы применения врагом баллистического оружия.

Взрывов в Харькове не было.

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