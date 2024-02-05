Главные новости Харькова 5 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Елена Нагорная
Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».
07:30
Армия РФ терзала Харьковщину авиаударами в течение суток
«Авиационные удары получили: Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Хатнее, Великий Бурлук, Каменка, Колодязное, Синьковка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.
При этом штурмов на Купянском направлении не было.
07:06
Ночью тревогу в Харькове объявляли из-за авиации врага и угрозы баллистики
В течение ночи с 4 на 5 февраля воздушные тревоги в Харькове звучали дважды: с 23:52 по 01:07 и с 01:58 по 02:30. Первый раз Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации.
Около двух часов ночи тревогу объявляли из-за угрозы применения врагом баллистического оружия.
Взрывов в Харькове не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога, хроника;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 07:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив»".