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Главные новости Харькова 5 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:30   05.02.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 5 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

07:30

Армия РФ терзала Харьковщину авиаударами в течение суток

«Авиационные удары получили: Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Хатнее, Великий Бурлук, Каменка, Колодязное, Синьковка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

При этом штурмов на Купянском направлении не было.

07:06

Ночью тревогу в Харькове объявляли из-за авиации врага и угрозы баллистики

В течение ночи с 4 на 5 февраля воздушные тревоги в Харькове звучали дважды: с 23:52 по 01:07 и с 01:58 по 02:30. Первый раз Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации.

Около двух часов ночи тревогу объявляли из-за угрозы применения врагом баллистического оружия.

Взрывов в Харькове не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 07:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив»".