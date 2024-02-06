Шторм-Z, Шторм-V, зеки — ВСУ о подразделениях, которые держит РФ под Купянском

На Купянском направлении армия РФ сосредоточила 42 тысячи военных, 533 танка, 650 ББМ, 430 артсистем и 160 РСЗО, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы ОСУВ «Хортица» Илья Евлаш.

«Личный состав их достаточно разнообразен. Конечно, это «Шторм-Z», «Шторм-V», так называемые зеки. Кроме того, там участвуют и другие подразделения. Например, по Харьковщине, там в группировку войск «Запад» входит и группировка войск «Белгород», в которую входят подразделения 6-й армии, 1-й танковой армии, 2-й танковой армии. И в 20-ю армию в состав, в которую входят танковые дивизии, мотострелковые бригады, боевой армейский резерв. То есть такая «сборная солянка» из достаточно многих подразделений», — отметил Евлаш.

Он также подтвердил и слова начальника пресс-службы штурмовой бригады «Стальная граница» Ивана Шевцова, что эти 42 тысячи оккупантов – это восполнение потерь россиян.

«Хочу отметить, что если мы говорим о личном составе, то это не значит, что все эти 40 тысяч одновременно участвуют на передовой. Конечно, это количество нельзя недооценивать, поскольку эти подразделения несут угрозу. Однако мы сопротивляемся уже им достаточно долгое время. И продвижение на этом направлении как такового не отмечено», — заявил Евлаш.

В ВСУ также добавили, что наблюдают снарядный голод у россиян на Купянско-Лиманском направлении.

«Количество боеприпасов, обстрелов оно, конечно, уменьшилось. Они испытывают снарядный голод, нехватку боеприпасов и пытаются импортировать их из других стран», — рассказал Евлаш.