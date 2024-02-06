Это восполнение потерь — Шевцов о 40 тыс. россиян и 500 танках под Купянском

Начальник пресс-службы штурмовой бригады «Стальная граница» Иван Шевцов в эфире нацмарафона прокомментировал данные издания «Forbes» о том, что РФ сконцентрировала 500 танков и 40 тысяч военных на Купянском направлении.

«Это восполнение тех потерь, которые враг несет в течение последнего года. Да, действительно, прибыло 500 танков, но эти танки прибыли вместо тех 500, которые были уничтожены. А 40 тысяч военных пришли на пополнение того личного состава, которые были ранены и были уничтожены», — отметил Шевцов.

По его словам, ситуация на Купянско-Лиманском направлении напряжена. В частности, за прошедшие сутки на Купянском направлении было отбито 8 атак врага.

«Враг ставил себе неоднократно определенные дедлайны, он пытался захватить Купянск и Купянск-Узловой уже долгое время, но мы видим, что никаких успехов на этом направлении у него нет. И даже теми силами, и теми средствами, которые есть у него сейчас, которые постоянно подтягиваются, ни одна попытка продвинуться на данном направлении у врага не получается. Сейчас у Сил обороны достаточно и техники, и особого состава, чтобы держать линию обороны», — заявил Шевцов.

За прошедшие сутки оккупанты почти 700 раз обстреляли позиции украинских защитников и пограничников на Купянком направлении.

«У врага и техники хватает, и вооружения, и личного состава. Он их не жалеет и это видно по потерям, которые враг несет. За прошедшие сутки враг потерял 279 военнослужащих и 88 единиц техники. Среди которой – 13 танков и 34 БМП», — отметил Шевцов.