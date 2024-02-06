Це поповнення втрат – Шевцов про 40 тис. росіян і 500 танків під Куп’янськом
Начальник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов в етері нацмарафону прокоментував дані видання «Forbes» про те, що РФ сконцентрувала 500 танків та 40 тисяч військових на Куп’янському напрямку.
«Те поповнення, яке стягується – це поповнення тих втрат, які ворог несе протягом останнього року. Так дійсно, прибуло 500 танків, але ці танки прибули замість тих 500, які були знищені. А 40 тисяч військових прийшли на поповнення того особового складу, які були поранені і тих кого було знищено», – зазначив Шевцов.
За його словами, ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку напружена. Зокрема, за минулу добу на Куп’янському напрямку було відбито 8 атак ворога.
«Ворог ставив собі неодноразово певні дедлайни, він намагався захопити Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий вже довгий час, але ми бачимо, що жодних успіхів на цьому напрямку у нього немає. І навіть тими силами, і тими засобами, які є в нього зараз є, які постійно підтягуються, жодна спроба просунутися на даному напрямку у ворога не виходить. Зараз і Сили оборони мають достатньо і техніки, і особового складу, щоб тримати лінію оборони», – заявив Шевцов.
Минулої доби окупанти майже 700 разів обстріляли позиції українських захисників та прикордоння на Куп’янському напрямку.
«У ворога і техніки вистачає, і озброєння, і особового складу. Він їх не жалкує і це видно по тих втратах, які ворог несе. Минулої доби ворог втратив 279 військовослужбовців і 88 одиниць техніки. Серед якої – 13 танків і 34 БМП», – зазначив Шевцов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, куп'янск, обстріли, окупанти, рф, танки, шевцов;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 12:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов в етері нацмарафону прокоментував дані видання «Forbes» про те, що РФ сконцентрувала 500 танків та 40 тисяч військових на Куп’янському напрямку.".