Це поповнення втрат – Шевцов про 40 тис. росіян і 500 танків під Куп’янськом

Начальник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов в етері нацмарафону прокоментував дані видання «Forbes» про те, що РФ сконцентрувала 500 танків та 40 тисяч військових на Куп’янському напрямку.

«Те поповнення, яке стягується – це поповнення тих втрат, які ворог несе протягом останнього року. Так дійсно, прибуло 500 танків, але ці танки прибули замість тих 500, які були знищені. А 40 тисяч військових прийшли на поповнення того особового складу, які були поранені і тих кого було знищено», – зазначив Шевцов.

За його словами, ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку напружена. Зокрема, за минулу добу на Куп’янському напрямку було відбито 8 атак ворога.

«Ворог ставив собі неодноразово певні дедлайни, він намагався захопити Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий вже довгий час, але ми бачимо, що жодних успіхів на цьому напрямку у нього немає. І навіть тими силами, і тими засобами, які є в нього зараз є, які постійно підтягуються, жодна спроба просунутися на даному напрямку у ворога не виходить. Зараз і Сили оборони мають достатньо і техніки, і особового складу, щоб тримати лінію оборони», – заявив Шевцов.

Минулої доби окупанти майже 700 разів обстріляли позиції українських захисників та прикордоння на Куп’янському напрямку.

«У ворога і техніки вистачає, і озброєння, і особового складу. Він їх не жалкує і це видно по тих втратах, які ворог несе. Минулої доби ворог втратив 279 військовослужбовців і 88 одиниць техніки. Серед якої – 13 танків і 34 БМП», – зазначив Шевцов.