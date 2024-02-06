«Шторм-Z, Шторм-V, зеки» – ЗСУ про підрозділи, які тримає РФ під Куп’янськом

На Куп’янському напрямку наразі армія РФ зосередила 42 тисячі військових, 533 танки, 650 ББМ, 430 артсистем та 160 РСЗВ, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби ОСУВ «Хортиця» Ілля Євлаш.

«Особовий склад їхній досить різноманітний. Звичайно, що це «Шторм-Z», «Шторм-V», так звані зеки. Окрім того, там також беруть участь і інші підрозділи. Наприклад, щодо Харківщини, там в угруповання військ «Захід» входить і угруповання військ «Бєлгород», в яку входять підрозділи 6-ї армії, 1-ї танкової армії, 2-ї танкової армії. І до 20-ї армії в склад, якої входять танкові дивізії, мотострілецькі бригади, бойовий армійський резерв. Тобто така «збірна солянка» з досить багатьох підрозділів», – зазначив Євлаш.

Він також підтвердив і слова начальник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон» Івана Шевцова, що ці 42 тисячі окупантів – це поповнення втрат росіян.

«Хочу наголосити, що якщо ми говоримо про особовий склад, то це не означає, що всі ці 40 тисяч одночасно беруть участь на передній лінії зіткнення. Звичайно, що цю кількість не можна недооцінювати, оскільки ці підрозділи несуть загрозу. Проте ми даємо раду вже їм досить довгий час. І просування на цьому напрямку як такого не відмічено», – заявив Євлаш.

У ЗСУ також додали, що спостерігають снарядний голод у росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

«Кількість боєприпасів, обстрілів вона, звичайно, що зменшилась. Вони відчувають снарядний голод, брак боєприпасів і намагаються імпортувати їх з інших країн», – розповів Євлаш.