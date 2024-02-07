В городе на Харьковщине авария: пропал свет

В некоторых районах Дергачей на Харьковщине отключилось электричество, сообщил глава местной ГВА Вячеслав Задоренко.

«В связи с аварийной ситуацией на линии электропередачи в некоторых районах города отсутствует свет. Специалисты Дергачевского РЭСа уже начали аварийно-восстановительные работы», — написал Задоренко в telegram.

Он уточнил, что свет обещают восстановить к 16:30.

Напомним, по данным Минэнерго, из-за ракетного удара по Харькову без света — 1000 потребителей, обесточены 11 многоэтажек.