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В городе на Харьковщине авария: пропал свет

Общество 11:54   07.02.2024
Оксана Горун
В городе на Харьковщине авария: пропал свет

В некоторых районах Дергачей на Харьковщине отключилось электричество, сообщил глава местной ГВА Вячеслав Задоренко.

«В связи с аварийной ситуацией на линии электропередачи в некоторых районах города отсутствует свет. Специалисты Дергачевского РЭСа уже начали аварийно-восстановительные работы», — написал Задоренко в telegram.

Он уточнил, что свет обещают восстановить к 16:30.

Напомним, по данным Минэнерго, из-за ракетного удара по Харькову без света — 1000 потребителей, обесточены 11 многоэтажек.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 11:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В некоторых районах Дергачей на Харьковщине отключилось электричество, сообщил глава местной ГВА Вячеслав Задоренко".