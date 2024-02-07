У місті на Харківщині аварія: зникло світло

У деяких районах Дергачів на Харківщині відключилася електрика, повідомив голова місцевої МВА Вячеслав Задоренко.

“У зв’язку з аварійною ситуацією на лінії електропередачі у деяких районах нашого міста відсутнє світло. Фахівці Дергачівського РЕМу вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи“, – написав Задоренко в телеграмі.

Він уточнив, що світло обіцяють відновити до 16:30.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через ракетний удар по Харкову без світла — 1000 споживачів, знеструмлено 11 багатоповерхівок.