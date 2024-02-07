У місті на Харківщині аварія: зникло світло
У деяких районах Дергачів на Харківщині відключилася електрика, повідомив голова місцевої МВА Вячеслав Задоренко.
“У зв’язку з аварійною ситуацією на лінії електропередачі у деяких районах нашого міста відсутнє світло. Фахівці Дергачівського РЕМу вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи“, – написав Задоренко в телеграмі.
Він уточнив, що світло обіцяють відновити до 16:30.
Нагадаємо, за даними Міненерго, через ракетний удар по Харкову без світла — 1000 споживачів, знеструмлено 11 багатоповерхівок.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, Дергачі, електрика, задоренко, новини Харкова, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 11:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деяких районах Дергачів на Харківщині відключилася електрика, повідомив голова місцевої МВА Вячеслав Задоренко".