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У місті на Харківщині аварія: зникло світло

Суспільство 11:54   07.02.2024
Оксана Горун
У місті на Харківщині аварія: зникло світло

У деяких районах Дергачів на Харківщині відключилася електрика, повідомив голова місцевої МВА Вячеслав Задоренко.

У зв’язку з аварійною ситуацією на лінії електропередачі у деяких районах нашого міста відсутнє світло. Фахівці Дергачівського РЕМу вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи“, – написав Задоренко в телеграмі.

Він уточнив, що світло обіцяють відновити до 16:30.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через ракетний удар по Харкову без світла — 1000 споживачів,  знеструмлено 11 багатоповерхівок. 

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 11:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деяких районах Дергачів на Харківщині відключилася електрика, повідомив голова місцевої МВА Вячеслав Задоренко".