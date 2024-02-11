Новое руководство ВСУ: Зеленский назначил главу Сухопутных войск и не только

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал Александр Павлюк, занимавший должность первого заместителя министра обороны Украины. Также назначены руководители Объединенных сил, Сил территориальной обороны и Десантно-штурмовых войск.

Указы опубликованы на сайте президента Украины.

Так, Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенных сил. На его место назначен Юрий Содоль.

Десантно-штурмовые войска вместо Максима Миргородского будет возглавлять Игорь Скибюк, а Силы территориальной обороны — Игорь Плахута вместо уволенного в пятницу Анатолия Баргилевича.

Напомним, 8 февраля в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский, и к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.