Новое руководство ВСУ: Зеленский назначил главу Сухопутных войск и не только
Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал Александр Павлюк, занимавший должность первого заместителя министра обороны Украины. Также назначены руководители Объединенных сил, Сил территориальной обороны и Десантно-штурмовых войск.
Указы опубликованы на сайте президента Украины.
Так, Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенных сил. На его место назначен Юрий Содоль.
Десантно-штурмовые войска вместо Максима Миргородского будет возглавлять Игорь Скибюк, а Силы территориальной обороны — Игорь Плахута вместо уволенного в пятницу Анатолия Баргилевича.
Напомним, 8 февраля в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский, и к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: ВСУ, Зеленский, назначения, павлюк, сухопутные войска;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 13:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал Александр Павлюк, занимавший должность первого заместителя министра обороны Украины".