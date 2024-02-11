Нове керівництво ЗСУ: Зеленський призначив главу Сухопутних військ і не тільки

Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ став Олександр Павлюк, який обіймав посаду першого заступника міністра оборони України. Також призначено керівників Об’єднаних сил, Сил територіальної оборони та Десантно-штурмових військ.

Укази опубліковано на сайті президента України.

Так, Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об’єднаних сил. На його місце призначено Юрія Содоля.

Десантно-штурмові війська замість Максима Миргородського очолюватиме Ігор Скибюк, а Сили територіальної оборони – Ігор Плахута замість звільненого у п’ятницю Анатолія Баргилевича.

Нагадаємо, 8 лютого у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ призначено генерал-полковника Олександра Сирського, і до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.