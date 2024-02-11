Нове керівництво ЗСУ: Зеленський призначив главу Сухопутних військ і не тільки
Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ став Олександр Павлюк, який обіймав посаду першого заступника міністра оборони України. Також призначено керівників Об’єднаних сил, Сил територіальної оборони та Десантно-штурмових військ.
Укази опубліковано на сайті президента України.
Так, Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об’єднаних сил. На його місце призначено Юрія Содоля.
Десантно-штурмові війська замість Максима Миргородського очолюватиме Ігор Скибюк, а Сили територіальної оборони – Ігор Плахута замість звільненого у п’ятницю Анатолія Баргилевича.
Нагадаємо, 8 лютого у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ призначено генерал-полковника Олександра Сирського, і до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: Зеленський, ЗСУ, назначения, павлюк, сухопутные войска;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 13:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ став Олександр Павлюк, який обіймав посаду першого заступника міністра оборони України".